dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: US-chinesische Spannungen belasten

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der sich verschärfende Streit zwischen China und den USA drückt am Freitag auch am deutschen Aktienmarkt auf die Stimmung. Erstmals seit Wochenbeginn dürfte der Dax wieder unter die runde Marke von 13 000 Punkten tauchen. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,25 Prozent unter seinem Vortagesschluss auf 12 940 Punkten. Als Reaktion auf die Schließung eines chinesischen Konsulats in Houston forderte China nun seinerseits die USA auf, ihre diplomatische Vertretung in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zu schließen. Das ohnehin seit langer Zeit angespannte Verhältnis zwischen den beiden Ländern erreicht damit einen weiteren Tiefpunkt, was sich auf den Welthandel weiter negativ auswirken könnte.

USA: - VERLUSTE - Herbe Verluste hat es am Donnerstag an den US-Aktienmärkten gegeben. Die Quartalsberichte einiger namhafter US-Konzerne wie Microsoft, Tesla und Dow Inc kamen bei den Anlegern nicht gut an. Als sich die Verluste ausweiteten, machten Investoren vor allem bei den zuletzt phänomenal gelaufenen Technologieaktien Kasse - womit sich der Abwärtsdruck noch erhöhte. Der Dow Jones Industrial verlor 1,31 Prozent auf 26 652,33 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE, JAPAN GESCHLOSSEN - Die sich weiter hochschaukelnden Spannungen zwischen China und den USA haben die Börsen Asiens am Freitag belastet. Hinzu kamen schwache Vorgaben der US-Börsen, nachdem dort die Quartalszahlen großer Konzerne auf geteiltes Echo gestoßen waren. Allerdings hatten die globalen Aktienmärkte nach der Erholungrally seit dem Corona-Crash bereits jüngst immer mal wieder Ermüdungserscheinungen gezeigt. In China ging es für den CSI 300 zum Wochenschluss um zuletzt rund drei Prozent nach unten. Der Hang Seng in Hongkong sank um 1,8 Prozent. In Japan blieb die Börse wegen eines Feiertages erneut geschlossen.

