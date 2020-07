Corona-Krise

Exportfirmen blicken gelassener in die Zukunft

28.07.2020, 08:14 Uhr | AFP

Es geht bergauf – zumindest langsam: Besonders die Unternehmen der Autoindustrie erwarten, mehr ins Ausland zu verkaufen. Doch in anderen Branchen sieht es wegen der Corona-Krise weiterhin düster aus.

Die Stimmung der deutschen Exportunternehmen ist im Juli deutlich gestiegen. Der Ifo-Exporterwartungsindex stieg von minus 2,2 auf plus 6,9 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Dienstag mitteilte. "Die Erholung der Wirtschaft in vielen Ländern kommt der deutschen Exportwirtschaft zugute", erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Einer der größten Gewinner dieser Entwicklung war laut Ifo-Institut die Autobranche. Nach sehr schwierigen Monaten dürfte ihr Exportgeschäft wieder anlaufen, so die Einschätzung der Wirtschaftsforscher.



Auch in der Elektroindustrie und in der chemischen Industrie sei die Zuversicht zurückgekehrt. Im Maschinenbau seien die Unternehmen weniger pessimistisch, rechneten aber noch nicht mit steigenden Umsätzen. Schwierig sei der Exportmarkt weiter für die Bekleidungs- und Lederwarenindustrie.