Aktien Frankfurt Eröffnung: Stagnation - Zahlenreigen und Fed-Entscheid

29.07.2020, 09:15 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch nach zwei Tagen der Stagnation fehlt dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch der Schwung. Der Dax notierte im frühen Handel mit minus 0,04 Prozent auf 12 830,00 Punkten. Im Fokus steht zur Wochenmitte die Berichtssaison mit Zahlen der Deutschen Bank und BASF aus dem Dax sowie am Abend die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed.

Der MDax sank um 0,17 Prozent auf 26 703,17 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.

Anleger hofften auch auf eine weitere Konjunkturspritze seitens der US-Regierung, sagte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Der Streit der Demokraten und der Regierung um das Corona-Hilfspaket setze sich jedoch fort, es sei keine schnelle Einigung in Sicht. Sollten in naher Zukunft keine anderen positiven Impulse folgen, könnten die Investoren am Aktienmarkt bald die Geduld verlieren, mahnte der Experte.