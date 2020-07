Wegen Corona-Krise

Zahlreiche Firmen wollen Mitarbeiter entlassen

29.07.2020, 10:40 Uhr | AFP

Jobcenter in Berlin-Mitte (Symbolbild): Viele Firmen wollen Mitarbeiter entlassen. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

Schlechte Aussichten für viele Beschäftigte: Laut einer neuen Umfrage fassen deutsche Unternehmen den Entschluss, Mitarbeitern zu kündigen. Für die Industrie sieht es besonders düster aus.

Zahlreiche Unternehmen planen laut einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts wegen der Corona-Krise Entlassungen, insbesondere in der Industrie. Die Zeichen in vielen Firmen stünden auf Stellenabbau, teilte das Ifo am Mittwoch mit.

Im Handel dagegen entspanne sich die Lage langsam: Die Anzahl der Unternehmen, die Mitarbeiter entlassen wollen, sei zwar noch in der Überzahl, aber weniger stark als noch im Vormonat.



Im Dienstleistungssektor hielten sich Entlassungen und Einstellungen in etwa die Waage. Im Bauhauptgewerbe habe das Ifo-Beschäftigungsbarometer nachgegeben.

Ifo-Institut: Pessimismus habe nachgelassen

"Der Arbeitsmarkt ist noch nicht über den Berg", erklärte das Ifo. Der Pessimismus habe aber in den vergangenen zwei Monaten merklich nachgelassen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg von 92,3 Punkten im Juni auf 93,2 Punkte im Juli.

Das Beschäftigungsbarometer basiert auf rund 9.000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Bauhauptgewerbes, des Groß- und Einzelhandels und des Dienstleistungssektors. Die Unternehmen teilen ihre Beschäftigtenplanungen für die nächsten drei Monate mit.