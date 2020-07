INDEX-FLASH: Einbrechende US-Wirtschaft und Tweet von Trump belasten schwer

30.07.2020, 16:07 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Kurse an den europäischen Börsen sind am Donnerstagnachmittag zunehmend unter Druck geraten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone büßte zuletzt 3,3 Prozent auf 3193 Punte ein und fiel auf den niedrigsten Stand seit Anfang des Monats. Für den deutschen Leitindex Dax ging es mit minus 4 Prozent auf 12 309 Zähler noch etwas stärker nach unten.

Die Abwärtsbewegung beschleunigte sich, als am frühen Nachmittag wichtige Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht wurden. Wegen der Corona-Krise erlebte die US-Wirtschaft in den Monaten April bis Juni den stärksten Einbruch innerhalb eines Quartals seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1947. Für Verunsicherung unter Börsianern sorgte auch, dass US-Präsident Donald Trump auf Twitter offen mit dem Gedanken an eine Verschiebung der Präsidentschaftswahl im November spielte.