DAX-FLASH: Starke Tech-Schwergewichte in USA schieben Dax nicht an

31.07.2020, 07:18 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Steilvorlage der Tech-Giganten in den USA wird der deutsche Aktienmarkt am letzten Handelstag der Woche zunächst nicht in Kursgewinne ummünzen können. Trotz Kursgewinnen von Amazon und Apple im nachbörslichen Aktiengeschäft nach den Quartalsberichten dürfte der Dax am Freitag im frühen Handel leicht nachgeben: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent niedriger auf 12 355 Punkte.

Stattdessen könnten die hohen Kursverluste großer europäischer Unternehmen vom Vortag nach deren Quartalsberichten noch nachwirken. "Ein schreckliches, nirgendwo gutes Quartal", resümierte der Londoner Broker Liberum am Morgen mit Blick zurück. An diesem Freitag stehen wieder etliche europäische Großkonzerne mit Zahlen auf der Agenda. Bei den deutschen Unternehmen ebbt die Zahlenflut hingegen erst einmal ein wenig ab.

Für den Dax bahnt sich mit der vorbörslichen Indikation eine schlechte Börsenwoche an: Auf 3,6 Prozent summiert sich der Verlust seit Wochenbeginn. Spannend könnte es noch einmal bei rund 12 200 Zählern werden, denn dort etwa verläuft die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage. Sie gilt als wichtiger Trendindikator.