dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax etwas erholt erwartet

03.08.2020, 07:28 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - AUFTAKTGEWINNE ERWARTET - Nach dem jüngsten Rückschlag gehen die Anleger am deutschen Aktienmarkt angesichts positiver Signale aus der Wirtschaft Chinas etwas zuversichtlicher in die neue Woche. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start am Montag 0,44 Prozent im Plus auf 12 367 Punkte. Laut einer Erhebung des Wirtschaftsmagazins "Caixin" hellte sich die Stimmung in der chinesischen Industrie im Juli weiter auf. Im Tagesverlauf könnten dann noch Stimmungsdaten aus der europäischen und der US-Industrie Impulse liefern. In der vergangenen Woche hatte die Furcht vor einer neuen Corona-Welle und den möglichen Belastungen für die Wirtschaft die Stimmung an den Aktienmärkten getrübt. Für Ernüchterung hatten neben den Corona-Sorgen jüngst auch die wieder größeren Spannungen zwischen den USA und China gesorgt.

USA: - GEWINNE - Unerwartet starke Quartalszahlen dreier Branchen-Giganten haben am Freitag die wichtigsten US-Technologie-Indizes angetrieben. Die Standardwerte legten nach einem durchwachsenen Handelsverlauf weniger deutlich zu. Hier sorgten einige negative Unternehmensnachrichten für eine etwas getrübte Stimmung. Der Dow Jones Industrial machte zwischenzeitliche Verluste wett und schloss 0,44 Prozent höher bei 26 428,32 Punkten. Auf Wochensicht ergibt dies ein Minus von 0,16 Prozent. Die Monatsbilanz hingegen zeigt ein Plus von gut 2 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um mehr als zwei Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um knapp ein Prozent zum während der Hang Seng in Hongkong um rund ein Prozent fiel. Auch in Australien gaben die Kurse nach.

DAX 12313,36 -0,54%

XDAX 12328,17 -0,97%

EuroSTOXX 50 3174,32 -1,06%

Stoxx50 2912,90 -1,31%

DJIA 26428,32 0,44%

S&P 500 3271,12 0,77%

NASDAQ 100 10905,88 1,78%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,32 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1782 0,02%

USD/Yen 105,82 -0,08%

Euro/Yen 124,67 -0,06%

ROHÖL:

Brent 43,34 -0,18 USD

WTI 40,05 -0,22 USD

