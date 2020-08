Aktien New York: Gewinne dank guter Daten - Tech-Indizes auf Rekordhoch

03.08.2020, 17:31 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat an ihre Gewinne vom Freitag angeknüpft und damit einem erfolgreichen Wochen- und Monatsstart hingelegt. Im frühen Handel am Montag erreichten die Technologie-Indizes Nasdaq Composite und Nasdaq 100 in dem weiter freundlichen Umfeld Rekordhochs. Das letztgenannte Börsenbarometer gewann zuletzt 1,37 Prozent auf 11 055,84 Zähler.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial rückte um 0,92 Prozent auf 26 670,62 Punkte vor. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,76 Prozent auf 3296,08 Zähler aufwärts.

Gute Nachrichten kamen von der Konjunktur: Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich im Juli überraschend deutlich aufgehellt.

Laut Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets sorgt generell die Berichtssaison vor allem an der Wall Street für gute Stimmung. Fast zwei Drittel der US-Unternehmen hätten ihre Zahlen vorgelegt, wobei 84 Prozent über den Erwartungen gelegen hätten.

"Viele Anleger blicken zurück und können sich nicht an eine Berichtssaison erinnern, die dermaßen erfreulich verlaufen ist, natürlich nur relativ zu den Erwartungen, nicht aber in absoluten Zahlen. Hier setzt sich die Gewinnrezession fort, die bereits vor der Pandemie für lange Gesichter bei Aktionären sorgte. Daraus macht die Wall Street derzeit eine Stabilisierung der Kurse auf einem Bewertungsniveau, das zu den oberen zehn Prozent der vergangenen Dekaden gehört", sagte Stanzl.

Unter den Einzelwerten standen unter anderem die Aktien von Microsoft im Anlegerfokus. Die Papiere des Softwarekonzerns zogen zuletzt an der Dow-Spitze um rund vier Prozent an. Microsoft bringt sich nach massivem politischen Druck aus dem Weißen Haus in Stellung, das US-Geschäft der populären Video-App Tiktok zu übernehmen. Der Softwareriese will bis Mitte September einen Deal mit dem privaten chinesischen Tiktok-Eigentümer Bytedance aushandeln. Microsoft bestätigte die Gespräche erstmals, nachdem Präsident Donald Trump mit einem Verbot der Plattform unter Verweis auf die Datensicherheit gedroht hatte.

Unter den weiteren Favoriten im Dow setzten die Anteilscheine von Apple ihre jüngste Rekordjagd fort und stiegen zuletzt um gut drei Prozent. Der iPhone-Hersteller ist inzwischen das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt und hat den bisherigen Spitzenreiter, den staatlichen saudischen Ölkonzern Saudi Aramco, vom Thron gestoßen. Dessen Aktienkurs leidet unter den niedrigen Ölpreisen, während Apple als einer der Profiteure der Pandemie gilt.

Den mit sehr großem Abstand ersten Platz im S&P 500 nahmen die Papiere von Varian Medical Systems ein, die um knapp 22 Prozent auf 173,80 Dollar in die Höhe schnellten. Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers will sein Geschäft in den USA mit einer milliardenschweren Übernahme ausbauen. Dazu soll das auf die Krebsversorgung spezialisierte Unternehmen gekauft werden. Die Varian-Aktionäre sollen 177,50 Dollar je Aktie erhalten.