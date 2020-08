Aktien New York: Dow und Nasdaq steigen - Anleger sind wieder risikofreudig

12.08.2020, 16:02 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch neuen Mut gefasst und sich wieder risikofreudig gezeigt. Mit plus 0,69 Prozent auf 27 877,14 Punkte tastet sich das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial erneut an die Hürde von 28 000 Punkten heran. Allerdings bröckeln die Auftaktgewinne zuletzt etwas ab.

Am Vortag hatte der Dow diese Marke zunächst locker übersprungen, war bis auf etwas über 28 150 Punkte geklettert und hatte so wieder sein höchstes Niveau seit Ende Februar erreicht. Im späten Handel setzten dann jedoch Gewinnmitnahmen ein.

Der marktbreite S&P 500 stieg im frühen Handel um 0,98 Prozent auf 3366,29 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 , der nach einem Rekordhoch am Donnerstag geschwächelt hatte, gewann zuletzt 1,41 Prozent auf 11 029,95 Punkte.

Nach wie vor schaut der Markt auf das Geschehen im US-Kongress, wo eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten auf ein neues Corona-Hilfspaket weiter aussteht. Die Gespräche stecken in einer Sackgasse, was tags zuvor die Gewinnmitnahmen wohl ausgelöst hatte. Zuletzt nun machten Vertreter der US-Notenbank (Fed) Druck in Richtung einer Einigung.