dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax tritt auf der Stelle

17.08.2020, 07:28 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DAX TRITT AUF DER STELLE - Nach den Gewinnen der Vorwoche dürfte sich der Dax am Montag zunächst schwer tun. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 12 890 Punkte und damit leicht unter dem Schlusskurs vom Freitag. Von der Konjunktur gibt es zu Wochenbeginn keine Impulse und die Saison der Quartalsberichte nähert sich ihrem Ende. Die kommenden Handelstage dürften angesichts der wieder steigenden Corona-Neuinfektionen von Unsicherheit geprägt sein. Seit Ende Juli nimmt die Zahl der Neuinfizierten in Deutschland wieder zu. Experten sind besorgt, dass es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen könnte, der die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an ihre Grenzen bringt.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die US-Börsen haben am Freitag nach einer moderaten Berg- und Talfahrt kaum verändert geschlossen. Die Anleger, zwischen Hoffen und Bangen hin- und hergerissen, blieben vor dem Wochenende letztlich vorsichtig und zurückhaltend. Der Dow Jones Industrial legte um 0,12 Prozent auf 27 931,02 Punkte zu. Im Wochenverlauf bedeutet das ein Plus von 1,8 Prozent.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSGEWINNE IN CHINA - Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart keine einheitliche Linie eingeschlagen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg am Montag zuletzt um 2,56 Prozent und der Hang Seng in Hongkong gewann 1,43 Prozent. In China setzten die Marktteilnehmer auf eine weitere Unterstützung der Notenbank bei der Bewältigung der Corona-Krise. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt hingegen 0,62 Prozent ein.

^

DAX 12901,34 -0,71%

XDAX 12867,73 -0,69%

EuroSTOXX 50 3305,05 -1,13%

Stoxx50 2979,87 -1,14%

DJIA 27931,02 +0,12%

S&P 500 3372,85 -0,02%

NASDAQ 100 11164,447 -0,12%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 175,70 +0,01%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,18561 +0,11%

USD/Yen 106,5855 -0,01%

Euro/Yen 126,3690 +0,10%°

ROHÖL:

^

Brent 45,13 +0,33 USD

WTI 42,39 +0,38 USD°