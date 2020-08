Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet träge in die neue Woche

17.08.2020, 09:25 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax tut sich zum Start in die neue Woche mit der Richtungssuche schwer. Er pendelte am Montag in den ersten Minuten zwischen Gewinnen und Verlusten und fiel zuletzt um 0,09 Prozent auf 12 889,90 Punkte. Damit halte sich das Börsenbarometer aber immerhin über dem Bereich um die 12 750 bis 12 850 Zähler, der sich mittlerweile zu einer Unterstützung gemausert habe, kommentierte Andreas Büchler von Index-Radar. "Dies lässt auch für die kommenden Tage hoffen." Der Kampf um die Marke von 13 000 Punkten geht damit weiter.

Der MDax sank zugleich um 0,13 Prozent auf 27 277,23 Punkte. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, fiel um 0,40 Prozent auf 3291,80 Zähler.