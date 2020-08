Aktien Frankfurt Schluss: Anleger zeigen zu Wochenbeginn leichte Zuversicht

17.08.2020, 17:45 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag nach einem verhaltenen Start ein kleines Plus ins Ziel gerettet. Der deutsche Leitindex schloss 0,15 Prozent höher bei 12 920,66 Punkten und knüpfte damit an seine Gewinne der Vorwoche an. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,65 Prozent auf 27 490,02 Punkte.

Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow von der Comdirect Bank rückten zu Wochenbeginn wieder verstärkt die Corona-Entwicklung sowie der Handelskonflikt zwischen den USA und China in den Vordergrund. Zuletzt hatte die US-Regierung eine positive Zwischenbilanz des im Januar unterzeichneten Handelsabkommens mit China gezogen. Hierzulande werden angesichts der aktuellen Infektionszahlen weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen vorerst unwahrscheinlicher. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte die Zahlen in einer Präsidiumssitzung ihrer Partei Kreisen zufolge besorgniserregend, aber noch beherrschbar.