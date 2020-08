dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger halten sich bedeckt

18.08.2020, 07:29 Uhr | dpa-AFX

DEUTSCHLAND: - TRÄGE - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich auch am Dienstag erst einmal zurückhalten. Ohne wesentliche Impulse dürfte der Leitindex Dax wie schon zum Wochenbeginn um die Marke von 12 900 Zählern pendeln. Vom Broker IG wird er gut zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 12 913 Punkte und damit nur wenige Punkte unter dem Schlusskurs vom Montag taxiert. An der Wall Street hatte sich der Markt zwiegespalten präsentiert: Während der Leitindex Dow Jones Industrial leicht nachgab, schwang sich der technologielastige Nasdaq 100 zu einem weiteren Rekordhoch auf. Am deutschen Markt aber fehlen die großen Tech- und Internetkonzerne, so dass von Rekorden an der Nasdaq wenig Unterstützung zu erwarten ist. An den fernöstlichen Börsen tut sich derweil wenig.

USA: - UNEINHEITLICH - Die Technologiewerte haben am Montag am US-Aktienmarkt eindrucksvoll die Favoritenrolle behalten. Während es dem Dow Jones Industrial nahe der Marke von 28 000 Punkten weiter an frischen Impulsen fehlte, rückten die Nasdaq-Indizes angetrieben von den Tesla -Aktien in neue Rekordhöhen vor. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 1,11 Prozent auf 11 288,57 Punkte.

ASIEN: - TRÄGE - Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten Asiens haben sich am Dienstag zurückgehalten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,12 Prozent und der Hang Seng in Hongkong gewann 0,15 Prozent. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 0,24 Prozent ein. Die Börsen sind nach der Erholungsrally der letzten Monate weiterhin gefangen zwischen Konjunkturhoffnung und der Furcht vor den Folgen einer neuen Corona-Welle. Zudem lässt das erhoffte, weitere US-Konjunkturpaket weiter auf sich warten.

DAX 12920,66 0,15%

XDAX 12927,54 0,46%

EuroSTOXX 50 3305,85 0,02%

Stoxx50 2986,63 0,23%

DJIA 27844,91 -0,31%

S&P 500 3381,99 0,27%

NASDAQ 100 11288,57 1,11%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,23 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1893 0,19%

USD/Yen 105,64 -0,35%

Euro/Yen 125,64 -0,16%

ROHÖL:

Brent 45,22 -0,15 USD

WTI 42,72 -0,18 USD

