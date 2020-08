Aktien New York: S&P folgt Nasdaq in Rekordhöhen - Dow weiter lethargisch

18.08.2020, 16:06 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen bleiben auch am Dienstag ein zweischneidiges Schwert. Während der Dow Jones Industrial mit seinen Standardwerten im frühen Handel weiter auf der Stelle trat, setzte sich die Rekordrally an der technologielastigen Nasdaq-Börse fort. Der Auswahlindex Nasdaq 100 schraubte seine Bestmarke auf 11 385 Punkte hoch und der S&P 500 folgte ihm mit einem Rekord von 3395 Zählern. Zuletzt gewann der Nasdaq-Index noch 0,48 Prozent auf 11 342,22 Punkte, während der marktbreite S&P um 0,19 Prozent auf 3388,26 Zähler stieg.

Der Dow dagegen startete einmal mehr lustlos in den Dienstagshandel. Mit zuletzt 0,06 Prozent Minus auf 27 827,38 Punkte gelang es ihm weiter nicht, sich aus seiner Seitwärtsspanne der vergangenen Tage zu befreien. Während im Tech-Sektor individuelle Aktienstorys wie etwa um Tesla treiben, fehlt es dem Kursbarometer seit Tagen an Inspiration. Von dem bislang aus dem Februar stammenden Rekord ist er mehr als sechs Prozent entfernt.

Allgemein warten die Anleger noch immer auf die ersehnten Konjunkturhilfen der US-Regierung gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Zudem heizte Präsident Donald Trump den Konflikt mit China weiter an, indem er weitere Firmen aus dem Umfeld von Huawei auf eine schwarze Liste setzte, um dem chinesischen Konzern den Zugang zu Technologie abzuschneiden.