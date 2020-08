DAX-FLASH: Dax-Schwäche an 13000-Punkte-Marke frustriert Anleger

19.08.2020, 07:13 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem erneuten kurzen Ausflug über die Marke von 13 000 Punkten am Vortag ist zur Wochenmitte für den Dax wieder Stagnation angesagt. Die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen und der starke Euro dürften den Aufwärtsdrang des deutschen Leitindex am Mittwoch bremsen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 12 890 Punkte und damit nur wenige Punkte über dem Schlusskurs des Vortages.

Das Robert Koch-Institut registrierte die höchste Zahl an Neuinfektionen in Deutschland seit mehr als drei Monaten. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 1510 neue Corona-Infektionen. Als Belastungsfaktor für Aktien exportabhängiger Unternehmen wirkt zudem der starke Euro, der sich immer mehr der nächsten runden Marke von 1,20 Dollar nähert.

Der Dax war am Vortag wie schon in der vergangenen Woche über die Marke von 13 000 Zählern gestiegen, hatte das Niveau aber nicht halten können. "Das drückt auf die Stimmung der Anleger. Wir beobachten eine zunehmende Nervosität an den Börsen", sagte Analyst Thomas Altman vom Vermögensverwalter QC Partners. Das habe auch saisonale Gründe. Der August gilt als schwacher Börsenmonat mit geringen Handelsumsätzen und als anfällig für starke Schwankungen.

Hinzu kommt, dass laut US-Präsident Donald Trump die USA die geplanten Gespräche mit China zur Überprüfung der erzielten Fortschritte seit dem Abschluss eines Teilhandelsabkommen im Januar bis auf Weiteres absagten.