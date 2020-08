Aktien Osteuropa Schluss: Börsen mit gemischter Tendenz

21.08.2020, 19:23 Uhr | dpa-AFX

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Freitag ohne klare Richtung gezeigt. Leichten Anstiegen in Prag und Warschau standen kleinere Abgaben in Budapest und Moskau gegenüber.

Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,87 Prozent auf 896,70 Punkte. Gesucht waren hier erneut die Aktien des Softwarekonzerns Avast, die um 3,6 Prozent stiegen, und die Aktien des Stromerzeugers CEZ mit plus 1,8 Prozent. 1,1 Prozent schwächer schlossen dagegen die Titel der Komercni Banka.

In Budapest fiel der Bux um 0,38 Prozent auf 36 043,56 Punkte. Die Schwergewichte im ungarischen Leitindex entwickelten sich gemischt mit einem Minus von einem halben Prozent bei MTelekom und MOL. Das größte Minus von 0,9 Prozent verbuchten die Papiere der OTP Bank. Richter Gedeon dagegen schlossen 0,2 Prozent höher.

Der Warschauer Wig-20 brachte ein Plus von 0,31 Prozent auf 1820,60 Punkte über die Ziellinie. Gefragt waren hier Aktien des Energieunternehmens PGE, die 2,7 Prozent zulegten. Der größte Verlierer im polnischen Leitindex waren die Titel der Alior Bank mit einem Abschlag von rund drei Prozent.

Leicht nach unten ging es in Moskau für den RTS. Der russische Leitindex fiel um 0,85 Prozent auf 1262,01 Punkte.