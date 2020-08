Aktien Wien Schluss: ATX startet sehr fest in die Woche

24.08.2020, 18:03 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag deutliche Kursgewinne verbuchen können. Der ATX zog um 52,31 Punkte oder 2,38 Prozent auf 2247,21 Einheiten an. Auch das internationale Umfeld startete mit Zugewinnen in die neue Handelswoche. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung für die Zugewinne vor allem auf positive Nachrichten zur Virus-Pandemie. So erwägt die US-Regierung einem Pressebericht zufolge, das behördliche Zulassungsverfahren zu verkürzen, um schneller zu einem Impfstoff zu gelangen. Zudem erteilte die US-Regierung eine Ausnahmegenehmigung für die Behandlung der Corona-Erkrankung Covid-19 mit einem speziellen Blutplasma.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis auf einige Analystenkommentare sehr dünn. Auch datenseitig gab es zu Wochenbeginn keine nennenswerten Impulse.

Zu den größten Gewinnern unter den Einzelwerten zählten Mayr-Melnhof mit einem Anstieg um 5,30 Prozent. Auch die heimischen Ölwerte waren in einem starken europäischen Branchenumfeld gut nachgefragt. So zogen OMV um 4,23 Prozent an und Schoeller-Bleckmann stiegen um 2,92 Prozent.

Bei den Bankwerten gewannen BAWAG um 3,94 Prozent auf 31,12 Euro. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Anlagevotum "Hold" bestätigt. Das Kursziel wurde unverändert bei 35,00 Euro belassen. Auch die anderen Bankwerte schlossen klar fester. So stiegen Aktien der Erste Group und von Raiffeisen um jeweils gut zwei Prozent.

Aktien von FACC konnten sich um 1,68 Prozent auf 5,46 Euro verbessern. Die Analysten der RCB haben ihr Kursziel in Reaktion auf die gemeldeten Halbjahreszahlen von 7,0 auf 6,4 Euro gesenkt. Die Empfehlung "hold" für die Titel des oberösterreichischen Flugzeugzulieferers wurde bestätigt.