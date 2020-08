Aktien New York Ausblick: Dow dürfte weiter zulegen

28.08.2020, 15:10 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial könnte am Freitag weiter von einem historischen Wechsel in der Inflationspolitik der US-Notenbank Fed profitieren. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den bekanntesten amerikanischen Aktienindex 0,49 Prozent höher bei 28 632 Punkten. Damit winkt ihm ein sattes Wochenplus von rund zweieinhalb Prozent. Ob die Technologiebörse Nasdaq nach ihrer Rekordjagd und dem gestrigen Rücksetzer wieder den Weg nach oben findet, bleibt abzuwarten.

Am Donnerstag hatte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell wie schon vorher spekuliert angekündigt, dass das Inflationsziel von zwei Prozent künftig ein Durchschnittsziel und kein Fix-Ziel mehr sein soll. Faktisch kommt die Änderung einer geldpolitischen Lockerung gleich, die den US-Dollar gegenüber einer Reihe anderer Währungen unter Druck setzt.

Ökonomen halten die Auswirkungen des Schwenks auf die Geldpolitik zumindest kurzfristig jedoch für gering. Wegen der Corona-Pandemie sei ohnehin lange keine geldpolitische Straffung zu erwarten, lautet das Hauptargument. Größere Auswirkungen seien denkbar, wenn die Inflation in den USA wieder stärker zu steigen beginne und die Fed dann länger als im letzten Aufschwung mit Zinsanhebungen warten könnte.

Positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten kamen von HP Inc und Dell sowie von Coca-Cola. Der Drucker- und Kopierer-Hersteller HP Inc übertraf sowohl mit seinen Quartalszahlen als auch mit dem Gewinnziel für das laufende Quartal die Erwartungen, was die Aktien vorbörslich um fast drei Prozent steigen ließ.

Auch der Computerkonzern Dell schnitt im vergangenen Quartal überraschend gut ab. Auf Beifall stieß zudem die möglicherweise baldige Abspaltung der Softwaretochter VMWare - Konzernchef Michael Dell hatte entsprechende Überlegungen bereits im Juli bekannt gemacht und gesagt, ein solcher Schritt sollte aus steuerlichen Gründen vor dem September erfolgen. Die Aktien gewannen dreieinhalb Prozent.

Derweil will der Getränkehersteller Coca-Cola im Zuge einer großangelegten Neuorganisation seiner Geschäfte tausende Stellen streichen. Das reichte immerhin für ein vorbörsliches Kursplus von 0,8 Prozent.