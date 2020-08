Aktien New York Schluss: Dow nähert sich Vor-Corona-Niveau - S&P mit Rekord

28.08.2020, 22:18 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag einen weiteren Schritt zu seinem Niveau vor dem Corona-Crash gemacht. Am Tag nach dem historischen Wechsel in der Inflationspolitik der US-Notenbank Fed legte der Leitindex um 0,57 Prozent auf 28 653,87 Zähler zu. Damit verbuchte er ein Wochenplus von 2,6 Prozent. Im Jahresverlauf liegt er neuerdings wieder im Plus.

Anders als zuletzt entwickelte sich der von Technologiewerten geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 im Gleichschritt, indem er 0,58 Prozent auf 11 995,86 Punkte gewann. Am Vortag war er zeitweise schon über die Marke von 12 000 Punkten gestiegen, nun gelang ihm kein neuer Rekord. Dieses Kunststück schaffte nur der marktbreite S&P 500 , der über 3500 Punkten aus dem Handel ging. Er schloss 0,67 Prozent höher bei 3508,01 Zählern.

Laut den Chartexperten von Index-Radar bleiben US-Aktien mit kaum spürbaren Ermüdungserscheinungen auf ihrem Aufwärtskurs. Experten zufolge half die Aussicht auf eine noch lange Zeit lockere Geldpolitik den Kursen dabei weiter nach oben. Positiv angemerkt wurden zu Wochenschluss auch positive Konjunktursignale, darunter überraschend hohe Ausgaben der US-Konsumenten und ein stärker als erwartet aufgehelltes Konsumklima.