dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Positive China-Daten treiben an

31.08.2020, 07:28 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Die Anleger greifen zu Wochenbeginn nach weiteren Signalen einer Erholung der chinesischen Wirtschaft bei deutschen Aktien wohl zu. Der Leitindex Dax wurde am Montag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG auf 13 124 Punkte taxiert und damit 0,7 Prozent höher. Am Donnerstag und Freitag war der Leitindex nach einer starken ersten Wochenhälfte noch etwas zurück gefallen. Nun sichert er wieder die Marke von 13 000 Punkten.

USA: - GEWINNE - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag einen weiteren Schritt in Richtung seines Niveau vor dem Corona-Crash gemacht. Am Tag nach dem historischen Wechsel in der Inflationspolitik der US-Notenbank Fed legte der Leitindex um 0,57 Prozent auf 28 653,87 Zähler zu. Damit verbuchte er ein Wochenplus von 2,6 Prozent. Im Jahresverlauf liegt er neuerdings wieder im Plus.

ASIEN: - GEWINNE - Positive Signale zur Erholung der Wirtschaft Chinas haben die Börsen Asiens am Montag angetrieben. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,7 Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong gewann 1,1 Prozent. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 um 1,6 Prozent.

DAX 13033,20 -0,48%

XDAX 13067,73 -0,02%

EuroSTOXX 50 3315,54 -0,47%

Stoxx50 2976,34 -0,68%

DJIA 28653,87 0,57%

S&P 500 3508,01 0,67%

NASDAQ 100 11995,86 0,58%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,63 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1903 -0,02%

USD/Yen 105,63 0,25%

Euro/Yen 125,73 0,23%

ROHÖL:

Brent 46,09 +0,28 USD

WTI 43,14 +0,17 USD

