Aktien New York: Nasdaq erneut auf Rekordhoch und Dow leicht im Minus

01.09.2020, 15:51 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Kursgewinne im Technologiesektor und leichte Verluste am breiten Markt - der Aktienhandel an der Wall Street hat am Dienstag die zweigeteilte Tendenz vom Wochenbeginn zunächst fortgeführt. Während der technologielastige Nasdaq 100 Index im frühen Handel ein neuerliches Rekordhoch erklomm, gab der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,12 Prozent auf 28 398 Punkte leicht nach.

Der Nasdaq 100 stieg dagegen um 0,74 Prozent auf 12 200 Punkte und erreichte einen weiteren historischen Höchststand. Laut Edward Moya vom Broker Oanda hat die Nasdaq den stärksten August seit dem Jahr 2000 hinter sich - beim Leitindex Dow und dem marktbreiten S&P 500 sei es sogar die jeweils beste August-Bilanz seit mehr als 30 Jahren. Der marktbreite S&P 500 lag an diesem Dienstag mit 0,10 Prozent im Plus bei 3504 Zählern.