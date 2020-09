Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit kleinem Plus - Euro-Anstieg bereitet Sorge

01.09.2020, 17:53 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag zum Start in den Monat September weiter mit der Hürde von 13 000 Punkten gekämpft. Der Leitindex schwankte im Handelsverlauf zwischen Gewinnen und Verlusten. Dabei verdarb vor allem ein deutlicher Kursanstieg des Euro zum US-Dollar den Anlegern am deutschen Aktienmarkt zeitweise die Stimmung.

Letztlich ging der Dax mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 12 974,25 Punkten aus dem Tag, nachdem er am Morgen noch bis auf 13 127 Zähler gestiegen war. Der Eurokurs war am Nachmittag erstmals wieder seit gut zwei Jahren über 1,20 Dollar geklettert und hatte prompt Verkaufswellen an den Börsen der Eurozone ausgelöst. Ein starker Euro schmälert den Erlös aus dem Verkauf von Produkten aus der Euroregion außerhalb dieser Währungsgemeinschaft. Marktexperten zufolge droht vor allem dem deutschen Aktienmarkt mit seinen zahlreichen exportorientierten Unternehmen bei weiter anziehendem Euro daher zunehmend Gegenwind.

Der MDax der mittelgroßen Werte beendete den Tag mit plus 0,25 Prozent auf 27 521,70 Zähler und auch der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , fand den Weg zurück ins Plus.