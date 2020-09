DAX-FLASH: Leitindex wagt wohl neuen Vorstoß über 13 000 Punkte

02.09.2020, 07:19 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kämpft zu Anfang des Börsenmonats September um die 13 000 Punkte. Am ersten Tag des Handelsmonats war dies bereits der Fall, und am Mittwoch dürfte es sich fortsetzen: Indikationen lassen ihn nun wieder einen Handelsstart leicht über der runden Marke erwarten. Der Broker IG taxierte den Leitindex 0,42 Prozent höher auf 13 030 Punkte.

Der Leitindex profitiert damit vom Rückenwind der US-Börsen, wo manche Indizes weiter von Rekord zu Rekord eilen, und dem zugleich wieder etwas nachlassenden Druck durch den starken Euro. Die Gemeinschaftswährung war am Vortag erstmals seit 2018 wieder knapp über die Marke von 1,20 Euro gestiegen, was die Exporte deutscher Unternehmen verteuern kann. Zuletzt aber hat dieser Gegenwind - mit dem Euro nun wieder nahe 1,19 Dollar - deutlich nachgelassen.

Die Blicke dürfte am Mittwoch verstärkt auf die USA gerichtet bleiben. Dort rückt in Zeiten der Coronavirus-Krise wieder der US-Arbeitsmarkt in den Fokus. Laut Marktbeobachter David Madden ist bei dem Jobbericht des Dienstleisters ADP, der am Nachmittag für August veröffentlicht wird, ein deutlich höherer Jobaufbau als im Vormonat zu erwarten.