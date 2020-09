INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx sehr stark - US-Rally und Konjunkturhoffnung

02.09.2020, 11:04 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Mit dem Rückenwind weiterer Rekorde an den US-Börsen und der Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung haben am Mittwoch Dax und EuroStoxx 50 ihre Kursgewinne deutlich ausgebaut.

Der Dax stieg zuletzt um 2,2 Prozent auf 13 254,63 Punkte. Dabei ließ der Leitindex seine Hochs aus dem August hinter sich und nahm das Hoch vom 21. Juli bei knapp 13 314 Punkten ins Visier. Gelingt der Sprung darüber, wäre es der höchste Kurs seit dem Corona-Crashbeginn am 24. Februar. Der EuroStoxx gewann zuletzt ebenfalls 2,2 Prozent dazu, bleibt damit aber noch deutlich unter seinem Niveau von vor der Corona-Krise.