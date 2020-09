Hohe Inflation

Türkische Lira fällt auf Rekordtief – auch Euro unter Druck

03.09.2020, 14:25 Uhr | rtr, dpa, t-online

Die türkische Lira ist auf ein neues Rekordtief zum US-Dollar gefallen. Die Wirtschaft befindet sich in einer Abwärtsspirale: Die Türken bekommen immer weniger für ihr Geld.

Die anhaltend hohe Inflation in der Türkei drückt die Lira auf ein Rekordtief. Ein Dollar verteuerte sich am Donnerstag um 0,8 Prozent auf 7,4388 Lira. Im August stiegen die Lebenshaltungskosten nach Angaben des Statistikamtes um knapp zwölf Prozent und damit so stark wie im Juli. Sie liegen damit hartnäckig über der Zielmarke der Notenbank von fünf Prozent.

Touristen aus den USA, die in der Türkei Urlaub machen, können sich über die Abwertung der Lira freuen. Sie bekommen durch die Schwäche der Lira mehr für ihr Geld. Für die einheimischen Türken bedeutet diese Entwicklung vor allem, dass sie für Importe in das Land mehr Geld bezahlen müssen. Zudem können sie sich selbst im Ausland weniger leisten.

Die verteuerten Einfuhren treiben wiederum die Teuerungsrate immer weiter nach oben, die seit Jahren im zweistelligen Bereich liegt: Zuletzt lag die Inflationsrate im Jahr 2011 bei der Notenbank-Zielmarke.

Euro ebenfalls unter Druck

Auch der Euro hat am Donnerstag nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1820 US-Dollar. Für etwas Entlastung sorgten Konjunkturdaten aus der Eurozone. Der Einkaufsmanagerindex, der die konjunkturelle Entwicklung im Währungsraum umschreibt, fiel im August zwar zurück. Allerdings war der Rückgang nicht so stark wie befürchtet.

Erst am Dienstag war der Euro erstmals seit gut zwei Jahren über die Marke von 1,20 Dollar gestiegen. Seither hat jedoch der Dollar Boden gut gemacht.