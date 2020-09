Aktien New York Ausblick: Dow erholt sich - Nasdaq wohl weiter unter Druck

04.09.2020, 15:04 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen müssen sich am Freitag nach dem Kursrutsch am Vortag auf eine uneinheitliche Entwicklung einstellen. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung fiel besser als erwartet aus und hatte zunächst einen positiven Einfluss auf die Kurse.

Über eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,90 Prozent im Plus bei 28 547 Punkten. Am Donnerstag war der bekannteste amerikanische Aktienindex um fast drei Prozent abgesackt. Noch schlimmer war es dem marktbreiten S&P 500 und insbesondere dem Technologiewerte-Index Nasdaq 100 ergangen.

Letzterer könnte vor dem verlängerten Wochenende noch etwas weiter nachgeben. Am Montag findet wegen eines Feiertags kein Börsenhandel in den USA statt. Seit Jahresbeginn steht für den Nasdaq 100 aber immer noch ein sattes Plus von knapp 35 Prozent zu Buche, womit das Börsenbarometer einer der wenigen Gewinner weltweit überhaupt ist.

Die Aktien von Broadcom verteuerten sich am Freitag vorbörslich um mehr als ein Prozent. Das Halbleiterunternehmen hatte bereits am Donnerstag nach Handelsschluss Quartalszahlen vorgelegt, die besser als erwartet ausgefallen waren. Davor hatten die Titel im Zuge der Branchenschwäche ihren jüngsten Rekordständen Tribut gezollt und rund sechs Prozent verloren.

Dagegen dürfte es für die Technologieriesen wie Apple, Amazon und Alphabet nicht bei den gestrigen Verlusten bleiben - hier zeichnen sich weitere, wenn auch vergleichsweise moderate Kursabschläge zwischen 0,5 und 1,3 Prozent ab.