Aktien Wien Schluss: Bankwerte gut gesucht

04.09.2020, 18:31 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag gut behauptet geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX gab seine Verlaufsgewinne im Späthandel wieder ab und beendete den Tag mit einem knappen Plus von 0,10 Prozent bei 2217,29 Punkten. Der breiter gefasste ATX-Prime-Index schloss mit einem Aufschlag von 0,05 Prozent bei 1133,88 Zählern. Andere Börsen waren im Späthandel sogar deutlich ins Minus gerutscht.

Der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für August war zwar überraschend gut ausgefallen, konnte die Märkte aber nicht stützen. Die Beschäftigung ist um 1,371 Millionen Stellen und damit etwas stärker als erwartet gestiegen. Die Arbeitslosenquote fiel von 10,2 Prozent im Vormonat auf 8,4 Prozent. Analysten hatten nur einen Rückgang auf etwa 10 Prozent erwartet.

Gut gesucht waren in Wien die Bankwerte. Raiffeisen Bank International legten 1,76 Prozent auf 15,05 Euro zu. Erste Group schlossen mit einem Plus von 1,65 Prozent bei 20,28 Euro. Auch an anderen Börsen in Europa konnten Bankwerte zulegen, nachdem die spanischen Geldhäuser Bankia und Caixabank ihre Fusionsverhandlungen publik gemacht haben. Die Caixabank ist in Österreich die zweitgrößte Aktionärin der Erste Group.

Die größten Gewinner im prime market waren Voestalpine mit einem Plus von 3,00 Prozent auf 21,63 Euro. Wienerberger gaben hingegen ihre deutlichen Anfangsgewinne ab und schlossen 1,37 Prozent tiefer bei 23,08 Euro. Der Baustoffhersteller zieht sich aus der Schweiz zurück und verkauft seine dortige Tochter ZZ Wancor an die Schweizer Baustoffgruppe swisspor, wurde am Vormittag bekannt.

Die größten Verlierer im prime market waren Palfinger. Die Aktien des Kranherstellers gaben 3,64 Prozent auf 21,20 Euro nach. Bei höherem Volumen schwach zeigten sich auch s Immo mit einem Minus von 3,48 Prozent auf 14,44 Euro.