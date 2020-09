Aktien Frankfurt: Dax mit positivem Start - Behält 13 000 Punkte im Blick

07.09.2020, 09:20 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinen jüngsten Verlusten im Zuge der Kurseinbrüche in New York ist der Dax am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der Leitindex stieg im frühen Handel um 1,03 Prozent auf 12 974,44 Punkte und behielt so die seit Wochen umkämpfte Marke von 13 000 Punkten in Reichweite. Der MDax legte 1,15 Prozent auf 27 210,66 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg um 0,9 Prozent.

Den Experten der Postbank zufolge gibt es Argumente dafür, dass der jüngste Kursrutsch eher eine Korrektur war. "Im Bullenmarkt geht es mit der Rolltreppe nach oben und im Aufzug nach unten", fand Anlagestratege Ulrich Stephan eine Begründung für die Rasanz, in der Ende der Vorwoche vor allem die heiß gelaufenen US-Technologiewerte gefallen waren. "Es gibt jedoch wie immer Hoffnung: Die letzte Nasdaq-Korrektur mit zehn Prozent Verlust wurde Anfang Juni in gut 24 Stunden absolviert, danach ging es mit der Rolltreppe wieder nach oben", so der Experte.

Laut dem Chartanalysten Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel hat der Dax am Freitag bereits die Basis für einen stabilen Wochenauftakt geschaffen, indem er eine wichtige Unterstützungsmarke bei 12 800 Punkten letztlich gehalten hat.