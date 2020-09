DAX-FLASH: Dax nach starkem Wochenauftakt stabil

08.09.2020, 07:18 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax wird am Dienstag nur wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor der Eröffnung mit plus 0,08 Prozent auf 13 111 Punkten. Am Montag hatte er unter anderem dank der Hoffnung auf eine weiter sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kräftig zugelegt und seine Schwäche an den Tagen davor teils wieder wettgemacht. In den Blick rücken nun auch zunehmend die Verhandlungen über einen Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien nach dem Brexit.