Lkw-Zulieferer koppeln sich von Branche ab - SAF-Holland stark

09.09.2020, 11:24 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - SAF-Holland sind am Mittwoch mit plus 5,8 Prozent auf den höchsten Stand seit Januar geklettert. Damit locke das positive Chartbild neue Anleger, sagte ein Börsianer. Papiere der Jost Werke präsentierten sich mit plus 3,7 Prozent zwar ebenfalls stark, erholten sich damit jedoch zunächst nur vom jüngsten Rückschlag. Andere Autowerte und Zulieferer zollten derweil jüngsten Kurszuwächsen mit Gewinnmitnahmen Tribut. Damit profitierten letztere nicht von positiven Signalen vom Autogipfel, wonach gerade sie auf Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals hoffen dürfen.