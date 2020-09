Tag 2: Spielbericht

Börsenspiel: Trader 2020

10.09.2020, 13:12 Uhr

Das Börsenspiel "Trader 2020" der Société Générale ist gestartet. Bis Ende Oktober wetteifern Börsenprofis und -neulinge wieder um den Hauptpreis, ein Jaguar I-PACE, sowie um attraktive Wochenprämien und iPhone-Sonderpreise. Jetzt noch anmelden und mitspielen!



Alle Infos zum Börsenspiel 2020: Mitspielen und Elektro-SUV gewinnen



++ Spielbericht Tag 2 ++

Nasdaq unter Druck - Dax richtungslos

Auch am zweiten Tag erfreute sich das Börsenspiel großer Beliebtheit. Die Anmeldezahlen zum Trader 2020 sind weiterhin rekordverdächtig.

An den Märkten sind die Entwicklungen dagegen durchwachsen. So gab es drei Tage in Folge starke Gewinnmitnahmen bei den US-Technologie Aktien. Dabei kam vor allem der Börsenstar Tesla Inc. unter Druck. So wurden gerade die Trader, welche auf eine Erholung der Aktie gesetzt hatten, auf dem falschen Fuß erwischt. Da dies die am meisten gehandelte Aktie im Börsenspiel ist, waren nicht wenige von diesem Kursrutsch betroffen. Der deutsche Leitindex konnte sich diesem Trend jedoch nicht anschließen und pendelte weiterhin um die 13.000 Punkte Marke. Aber auch dieses „pendeln“ forderte seine Opfer. Viele Trader, die noch über Nacht an der Spitze der Rangliste standen, sind am heutigen Morgen abgerutscht. Das „Überengagement“ in ein einzelnes Produkt zahlt sich nicht immer aus.

Am beliebtesten ist hierbei, mit über 1.100 Transaktionen, ein Classic Turbo-Optionsschein Put auf den DAX (SB8XD4). Nachdem dieser gestern noch mit 200% im Plus lag, handelt er nun nur noch knapp 60 Punkte vor dem Knockout auf Vortagesniveau. Das zeigt einmal mehr, dass es bei seitwärtstendierenden Märkten auf eine gute Trading-Strategie ankommt.

++ Spielbericht Tag 1 ++

Börsenspiel startet mit neuem Rekord

So viel Interesse am Börsenspiel gab es in den letzten 17 Jahren nicht. Mit einem neuen Teilnehmerrekord startet Trader 2020 ins 18. Jahr. Das Umfeld ist herausfordernd und gleich zu Beginn können sich US-Aktien an die Spitze der Rangliste setzen, obwohl gestern in den USA ein Feiertag war. Möglich macht das die Börse Stuttgart. Dort sind mehr als 4.000 Aktien gelistet, unter anderem die großen Tech-Werte aus den USA. So verwundert es nicht, das Tesla aktuell die Rangliste der beliebtesten Aktien anführt. Dicht dahinter folgen Apple und Amazon auf den Plätzen zwei und drei. Ebenfalls im Bereich der Zertifikate & Optionsscheine werden neben dem DAX ebenfalls die US-Werte gesucht. So schafften es gleich zwei Optionsscheine auf Tesla auf die Plätze eins und zwei. Dabei setzen Anleger auf völlig unterschiedliche Strategien. Der beliebteste Optionsschein (SB2XLJ), profitiert von einem Anstieg der Tesla Aktie. Der Optionsschein (SB2PA8) auf Platz zwei dagegen von einem Rückgang des Elektro-Autobauers.

Trader 2020 – alle Infos auf einen Blick:

Anmeldung: seit 05.08.2020 fortlaufend möglich

Spielbeginn: 07.09.2020

Spielgeld: 100.000 €

Letzter Spieltag: 30.10.2020

Das Derivate-Team der Société Générale und die Redaktion von t-online wünschen allen Börsenneulingen, Fortgeschrittenen sowie Profis viel Erfolg und Glück beim Online-Börsenspiel "Trader 2020".

Verwendete Quellen: Société Générale: Trader 2020

Teilnahmebedingungen:



Teilnahmeberechtigt ist jeder, der zum Zeitpunkt der Anmeldung zum Börsenspiel Trader 2020 das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Société Générale überprüft anhand der im Spiel gemeldeten Daten die Identität des Gewinners und wird erst danach den Gewinnan­spruch endgültig bestätigen. Sofern die Daten nicht mit den Anmel­dedaten übereinstimmen, besteht keine Gewinnberechtigung und der Spieler wird disqualifiziert. Ausgenommen von den Gewinnen sind Mitarbeiter des Société Générale-Konzerns und deren Ange­hörige, die Mitarbeiter der am Börsenspiel Trader 2020 beteiligten Unternehmen sowie deren Angehörige.

Die Teilnahme an einer laufenden Trader 2020-Spielrunde ist jederzeit möglich und ist an keine börsenspezifischen Erfahrungen gebunden.

Die Teilnahme am Börsenspiel Trader 2020 ist kostenlos.

Jeder Teilnehmer darf sich nur mit einem einzigen Benutzerna­men am Börsenspiel Trader 2020 anmelden. Dies schließt auch die Depotführung unter einem anderen Teilnehmernamen mit ein. Für den Fall des Verstoßes gegen diese Regel behält sich die Société Générale das Recht vor, Teilnehmer von der weiteren Teilnahme am Trader 2020 insgesamt auszuschließen. Ferner wird der mehrere Benutzernamen führende Teilnehmer mit keinem seiner Depots in der Rangliste berücksichtigt. Damit Sie am Trader 2020 teilnehmen können ist es notwendig, dass die von der Société Générale verwendeten Cookies im Browser aktiviert sind. Andernfalls ist ein Login und eine Orderaufgabe leider nicht möglich. Diese Maßnahme dient dem Erkennen von betrügerischen Aktivitäten und gewährleistet somit die höchstmög­lichste Fairness für alle Spielteilnehmer.

Die Cookie-Daten werden spätestens sieben Tage nach Beendigung des Trader 2020 von der Société Générale vollständig gelöscht.

Die gemäß den Teilnahmebedingungen und den Spielregeln benannten Wochengewinner des Börsenspiels als auch der so benannte Gesamtgewinner des Börsenspiels, sowie die Empfänger der Sonderpreise erhalten einen Preis gemäß der Preisdarstellung auf der Website des Trader 2020.

Die Übertragbarkeit des Gewinnanspruchs ist ausgeschlossen. Sofern Preise von einem Dritten gestellt werden, ist die Société Générale nicht für die rechtzeitige und vollständige Aushändigung des Gewinns verantwortlich. Weiterhin übernimmt die Société Générale in diesem Fall keine Verantwortung für eventuelle Sach­mängel sowie Rechtsmängel am Gewinn.

Die Benennung der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.

Die Teilnehmer müssen für den Fall des Gewinns der Société Générale nachweisen, dass sie über einen Personalausweis oder Reisepass eines Europäischen Mitgliedsstaates als auch über einen Wohnsitz in Deutschland oder Österreich verfügen. Der Gewinner wird von der Société Générale per E-Mail benachrichtigt. Kann der Nachweis nicht binnen 14 Tagen erbracht werden, so verfällt sein Gewinnanspruch.

Für den Gesamtsieger ist die Teilnahme an der Abschlussveranstal­tung Voraussetzung für den Erhalt des Preises. Der Hauptgewinn wird ausschließlich auf dieser Veranstaltung überreicht.

Die Wochensieger erhalten den Geldgewinn per Überweisung. Hierzu haben die Wochensieger der Société Générale innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gewinns eine entsprechende Kon­toverbindung anzugeben, ansonsten verfällt der Gewinnanspruch.

Alle Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Eine Barauszah­lung des Gegenwerts der Preise ist nicht möglich. Die Gewinner erklären sich mit einer Veröffentlichung ihrer Namen mit Wohnort­angabe einverstanden.

Die Société Générale behält sich das Recht vor, die Spielregeln und Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern, wenn dringende Gründe (z.B. Täuschungsversuche etc.) dazu Veranlassung geben sollten. Die Änderungen werden unter www.trader-2020.com auf der Seite „Spielregeln“ veröffentlicht und sind mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung für alle Teilnehmer verbindlich. Ursprüngli­che anders lautende Regelungen sind damit ersetzt und werden unwirksam. Die Teilnehmer haben in einem solchen Fall keinen Anspruch auf die Beibehaltung ihrer aktuellen Ränge in der ent­sprechenden Gewinnerliste.

Die Société Générale haftet nicht für etwaige Computer-, Software-, Internet-, Telefon-, Hardware- oder sonstige technische Probleme oder für andere Abweichung, die beim Teilnehmer während des Börsenspiels im Zusammenhang mit der Teilnahme am Börsenspiel auftreten. Ausgenommen davon ist die Haftung der Société Généra­le für ihr eigenes vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln und das ihrer Erfüllungsgehilfen.

Zudem übernimmt die Société Générale keine Haftung für Störun­gen und Unterbrechungen von Datenkommunikationsverbindun­gen, Datenübertragungsfehler und Störungen des Transaktionssys­tems, die das Ergebnis des Börsenspiels beeinflussen könnten.

Die Société Générale haftet nicht für Änderungen der Angaben des Teilnehmers, die die Übergabe des Gewinns unmöglich machen. Weiterhin haftet die Société Générale nicht für die rechtzeitige Übergabe/Übermittlung des Gewinns, sofern dies auf Gründe zu­rückzuführen ist, die der Teilnehmer zu vertreten hat.

Die Société Générale ist berechtigt, das Spiel Trader 2020 jederzeit und ohne zwingenden Grund zu beenden. Dies gilt insbesondere im Falle von höherer Gewalt sowie falls das Börsenspiel aus sonstigen organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt, bzw. weiter fortgeführt werden kann. Eine etwaige vorzeitige Beendigung des Trader 2020 wird auf der Homepage des Börsenspiels bekannt gemacht. Im Falle der vorzeitigen Beendi­gung werden ausschließlich die Gewinne vergeben, für welche die Gewinnvoraussetzungen bis zum Zeitpunkt der vorzeitigen Been­digung eingetreten sind. Die weiteren Wochen- und Hauptgewinne werden dann nicht mehr vergeben.

Aus der bloßen Teilnahme an dem Spiel Trader 2020 ergeben sich für den Teilnehmer keinerlei Gewinnansprüche gegen die Société Générale.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ausgenommen von jedweder Einschränkung bleibt die Haftung der Société Générale für etwaige Ansprüche auf Grund der Verlet­zung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von wesentlichen Vertragspflichten.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht. Vielmehr ist eine unwirksame Bestimmung durch eine dem Zweck der Teilnahmebedingungen entsprechende oder zumindest nahekommende Ersatzbestimmung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck am nächsten kommt. Für alle Teilnehmer gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.