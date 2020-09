dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Minimal im Minus

11.09.2020, 07:34 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Der Dax dürfte am Freitag nur moderat schwächer starten und sich damit zunächst weiter im Bereich der 13 200 Punkte aufhalten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eineinhalb Stunden vor der Eröffnung bei 13 200 Punkten mit einem Minus von 0,07 Prozent. Gerade mit Blick auf die Vortagesverluste am New Yorker Aktienmarkt zeigt sich der Dax vor dem Wochenende damit in robuster Verfassung. Die zwischenzeitliche Erholung der US-Techwerte zusammen mit einer optimistischeren Europäischen Zentralbank (EZB) hatte ihn in dieser Woche angetrieben. Die am Vortag veröffentlichten geldpolitischen Entscheidungen der EZB gaben ihm dann aber keine weiteren Impulse mehr. Auf Wochensicht hat sich das Barometer aktuell ein Plus von 2,8 Prozent erarbeitet.

USA: - DEUTLICH IM MINUS - Eine deutliche Vortagserholung an den US-Börsen hat sich am Donnerstag als kurzer Zwischenakt in der jüngsten Korrektur erwiesen. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der Nasdaq 100 waren zwar höher in den Tag gestartet, dann aber beide klar ins Minus abgerutscht. Der Dow verlor 1,45 Prozent auf 27 534,58 Punkte. Eine erneute Verkaufswelle bei den zuletzt schwankungsreichen Technologiewerten habe die Richtung vorgegeben, hieß es am Markt. Deren Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 2,12 Prozent auf 11 154,12 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,76 Prozent auf 3339,19 Zähler.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die größten Aktienmärkte zum Wochenausklang zugelegt. In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei-225 rund eine Stunde vor Handelsende ein 0,6 Prozent und steuert damit auf ein Wochenplus zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legten ebenfalls zu.

^

DAX 13208,89 -0,21%

XDAX 13110,51 -1,03%

EuroSTOXX 50 3312,77 -0,36%

Stoxx50 2976,34 -0,69%

DJIA 27534,58 -1,45%

S&P 500 3339,19 -1,76%

NASDAQ 100 11154,12 -2,12%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 173,67 -0,01%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1834 0,16%

USD/Yen 106,18 0,05%

Euro/Yen 125,66 0,21%

°

ROHÖL:

^

Brent 39,91 -0,15 USD

WTI 37,21 -0,09 USD

°