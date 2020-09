Aktien Asien: Weitere Gewinne - Softbank profitiert von Arm-Verkauf

14.09.2020, 09:08 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Börsen haben am Montag an ihre freundliche Entwicklung vor dem Wochenende angeknüpft. Neben Hinweisen auf Fortschritte bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff stützte die Hoffnung auf eine Bestätigung der jüngsten Änderungen in der amerikanischen Geldpolitik die Kurse. In Japan standen zudem eine milliardenschwere Übernahme sowie der neue Premierminister des Landes im Fokus.

Am Mittwoch findet die Zinssitzung der US-Notenbank Fed statt. Es werden zwar keine großen Weichenstellungen erwartet. Die Zentralbank veröffentlicht aber neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Leitzins. Fachleute erwarten, dass wegen der Corona-Krise für die nächsten Jahre Zinsen an der Nulllinie signalisiert werden.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 23 559,30 Punkten. Die Aktien von Softbank Group gewannen knapp neun Prozent, nachdem der Technologiekonzern angekündigt hatte, den Chip-Designer Arm für rund 40 Milliarden US-Dollar an den amerikanischen Grafikkarten-Spezialisten Nvidia zu verkaufen. Zudem steht bei den Managern des Konglomerats laut "Financial Times" wieder zur Debatte, den Konzern von der Börse zu nehmen.

Die regierende Liberaldemokratische Partei wählte derweil den bisherigen Kabinettssekretär und Regierungssprecher Yoshihide Suga zum neuen Parteichef und damit auch zum Nachfolger des Premierministers Shinzo Abe, der kürzlich seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 0,57 Prozent auf 24 642,91 Zähler bergauf. Beim CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen reichte es indes nur für ein Plus von 0,16 Prozent auf 4634,73 Punkte.