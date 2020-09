Wegen Grenzkonflikt

Türkische Lira fällt auf neues Rekordtief

29.09.2020, 12:35 Uhr | dpa-AFX

Eine Frau hält Dollar- und Lira-Banknoten in der Hand (Symbolbild): Ein Dollar kostet in der Türkei so viel wie noch nie zuvor. (Quelle: imago images)