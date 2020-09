Aktien Wien Schluss: Schwache Bank- und OMV-Aktien belasten ATX

29.09.2020, 18:28 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit deutlichen Kursverlusten geschlossen. Der österreichische ATX rutschte im Tagesverlauf immer tiefer in die Verlustzone und beendete den Handelstag schließlich mit einem Minus von 1,32 Prozent bei 2096,03 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 1,03 Prozent auf 1076,31 Einheiten.

Die europäischen Leitbörsen zeigten sich nach dem sehr starken Vortag nun ebenfalls schwächer, wobei ihre Kursverluste weniger stark ausfielen als in Wien. Am Vormittag veröffentlichte Daten zur Wirtschaftsstimmung im Euroraum für September hatten eine weitere Erholung nach dem schweren Einbruch in der Coronakrise gezeigt, konnten die Kurse insgesamt aber nicht stützen.

Daneben wurde bekannt, dass die Inflation in Deutschland im September zum zweiten Mal seit der Absenkung der Mehrwertsteuer unter die Nullmarke gerutscht ist. Außerdem hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im selben Monat unerwartet stark erholt.

Der ATX wurde vor allem von den schwergewichteten Bankaktien belastet, die in Einklang mit dem gesamteuropäischen Branchentrend deutlich nachgaben. So verloren die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) 2,86 Prozent, die Titel von Erste Group fielen um 2,10 Prozent und die Anteilscheine von Bawag büßten 1,45 Prozent ein.

Tagesverlierer im ATX waren jedoch die Titel von OMV mit einem Minus von 3,50 Prozent. Auch Ölwerte standen international unter Druck.

Eine Kursschwäche gab es außerdem bei den Immobilienwerten. Hier verloren die Titel von CA Immo 2,17 Prozent, die Aktien von Immofinanz 1,70 Prozent und die Papiere von s Immo 1,67 Prozent.

Dem schwachen Umfeld entziehen konnten sich dagegen die Wienerberger-Aktien mit einem Plus von 0,55 Prozent. Der Baustoffhersteller hat seinem bereits im August angehobenen Ausblick für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bekräftigt. Für 2020 erwartet das Unternehmen einen Wert an der oberen Bandbreite von 480 bis 500 Millionen Euro, wie es anlässlich seines Capital Markets Day mitteilte.

Unter den ATX-Schwergewichten notierten außerdem auch noch Verbund (plus 0,60 Prozent) und Voestalpine (plus 0,32 Prozent) im grünen Bereich. Außerhalb des Leitindex zogen mit Palfinger (plus 5,94 Prozent), Kapsch TrafficCom (plus 5,51 Prozent), Warimpex (plus 5,22 Prozent) und Polytec (plus 5,06 Prozent) gleich vier Werte im prime market um mehr als fünf Prozent an.