DAX-FLASH: Signale einer Erholung von Trump verleihen Dax Rückenwind

05.10.2020, 06:50 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nachlassende politische Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Infektion des US-Präsidenten Donald Trump dürften den Dax zum Wochenstart zunächst etwas antreiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung auf 12 772 Punkte und damit 0,65 Prozent im Plus.

Zwar gab es über das Wochenende widersprüchliche Angaben zum Gesundheitszustand von Trump, doch stellte ein Arzt eine baldige Entlassung aus der Klinik in Aussicht. Angesichts der schwelenden Unsicherheit und der Furcht vor einem möglichen politischen Chaos in den USA hatten sich am Wochenende zunächst teils deutlicherer Kursverluste für die Aktienmärkte abgezeichnet.