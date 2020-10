Nach Wirecard-Skandal

Deutsche Börse will Dax stark vergrößern

05.10.2020, 08:03 Uhr | rtr, dpa

Der Skandal um den ehemaligen Dax-Konzern Wirecard hat das Vertrauen vieler Investoren in den deutschen Finanzplatz erschüttert, so Experten. Nun reagiert die Deutsche Börse – und will ihre Kriterien anpassen.

Die Deutsche Börse schlägt eine Vergrößerung des Dax von 30 auf 40 Unternehmen vor und plant härtere Auflagen für die Mitgliedschaft im deutschen Leitindex. "Es ist kein Geheimnis, dass ich persönlich die Ausweitung des Dax 30 auf einen Dax 40 begrüßen würde", sagte Vorstandschef Theodor Weimer am Montag.



Nun können sich die Investoren zu den Vorschlägen der Börse äußern. "Ich bin auf das Ergebnis gespannt und bin sicher, dass die Weiterentwicklung der Kriterien dem deutschen Kapitalmarkt zu weiterer Qualität verhilft", so Weimer.

Diese Änderungen sind noch geplant

Mit den geplanten Änderungen reagiert die Börse auf den Wirecard-Skandal und der Kritik an der Aufnahme des verlustreichen Unternehmens Delivery Hero. So sollen Unternehmen aus dem Dax verbannt werden können, wenn sie ihre Zahlenwerke nicht fristgerecht vorlegen.



Zudem sollen nur noch nachweislich profitable Unternehmen in die erste deutsche Börsenliga aufsteigen können. Unternehmen mit Umsätzen von mehr als zehn Prozent mit kontroversen Waffen sollen aus den Dax-Auswahlindizes (Dax, MDax, TecDax, SDax) ausgeschlossen werden.