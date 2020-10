Aktien New York: Dow macht Verlust fast wett - Auch Nasdaq dämmt Minus ein

15.10.2020, 20:32 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre anfangs klaren Verluste im Handelsverlauf deutlich eingedämmt. Zuletzt notierte der Leitindex Dow Jones Industrial nur noch 0,12 Prozent tiefer bei 28 479,22 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verringerte mit 3477,08 Punkten sein Minus auf 0,33 Prozent. Der technologielastige Nasdaq 100 konnte seinen Kursabschlag mit zuletzt 1,06 Prozent auf 11 858,88 Zähler zumindest etwas eingrenzen.

Im frühen Handel belasteten einmal mehr schwindende Hoffnungen auf eine rasche Einigung auf ein weiteres Corona-Konjunkturpaket in den USA sowie deutlich steigende Corona-Neuinfektionen in Europa und den USA. Doch offenbar nutzten einige Anleger den jüngsten Rückschlag nach der vorangegangenen Kursrally bereits wieder zum Einstieg.

Die jüngsten Unternehmenszahlen wurden unterschiedlich aufgenommen. Ein florierendes Handelsgeschäft mit Wertpapieren bescherte der US-Investmentbank Morgan Stanley in der Corona-Krise einen Gewinnsprung. Auch die Erträge stiegen im abgelaufenen Quartal deutlich. Entsprechend stemmten sich die Aktien mit einem Plus von gut einem Prozent gegen den Markt.

Walgreens Boots Alliance schaffte einen Kursanstieg von über dreieinhalb Prozent, was den Spitzenplatz im Dow bedeutete. Der Pharmagroßhändler und Apothekenkonzern schnitt im vierten Geschäftsquartal trotz eines Gewinnrückgangs besser als erwartet ab.

Derweil legten die Belastungen durch die Corona-Pandemie das Geschäft der Fluggesellschaft United Airlines auch im dritten Quartal lahm. Der erneute Milliardenverlust und der Umsatzeinbruch fielen schlimmer als von Analysten erwartet aus - die Titel sanken um fast ein Prozent.

Bei Alcoa <US0138171014 > mussten die Aktionäre einen sechsprozentigen Kursrückgang verkraften. Der Quartalsverlust des Aluminiumkonzerns fiel zwar nicht so deutlich wie befürchtet aus, war aber der höchste seit der Aufspaltung des Konzerns vor vier Jahren. Zudem überschattete der verhaltene Ausblick für das Schlussquartal die Zahlen.