dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Erholung erwartet

16.10.2020, 07:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE ERHOLUNG - Am deutschen Aktienmarkt scheinen sich am Freitag die Wogen nach dem Vortages-Kursrutsch infolge stark steigender Coronazahlen erst einmal zu glätten. Langfristig orientierte Investoren nutzten bereits die tieferen Kurse wieder zum Einstieg, hieß es aus dem Handel. So taxierte der Broker IG den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,40 Prozent höher mit 12 755 Punkten. Weiterhin prägen Unsicherheitsfaktoren wie die US-Präsidentschaftswahl, der Stillstand der Verhandlungen über ein neues US-Konjunkturprogramm sowie in Europa die Brexit-Hängepartie und natürlich das grassierende Coronavirus das Geschehen.

USA: - KURSVERLUSTE EINGEDÄMMT - Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre anfangs klaren Verluste im Handelsverlauf sichtbar eingedämmt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss lediglich 0,07 Prozent tiefer bei 28 494,20 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor letztlich 0,15 Prozent auf 3483,34 Zähler. Dagegen stand beim technologielastigen Nasdaq 100 zur Schlussglocke noch ein deutlicheres Minus von 0,72 Prozent auf 11 898,57 Punkte zu Buche.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE RICHTUNG - Die Börsen Asiens haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um 0,39 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büßte 0,25 Prozent ein, während es für den Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,88 Prozent nach oben ging. Insbesondere die nach wie vor hohen Corona-Infektionszahlen lasten weiterhin auf den Märkten.

DAX 12703,75 -2,49%

XDAX 12757,48 -1,58%

EuroSTOXX 50 3192,69 -2,46%

Stoxx50 2879,40 -2,36%

DJIA 28494,20 -0,07%

S&P 500 3483,34 -0,15%

NASDAQ 100 11898,57 -0,72%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,85 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1703 -0,04%

USD/Yen 105,2180 -0,21%

Euro/Yen 123,1365 -0,25%°

ROHÖL:

Brent 42,73 -0,43 USD

WTI 40,57 -0,39 USD°