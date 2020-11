Ölpreise legen zu

So reagieren die Finanzmärkte auf die US-Wahl-Hängepartie

04.11.2020, 13:22 Uhr | fls, mak, rtr, dpa, t-online

Dax zwischenzeitlich mit Minus: So reagieren die Finanzmärkte auf die US-Wahl. (Quelle: Reuters)

Die internationalen Finanzmärkte reagieren wenig eindeutig auf die ersten Ergebnisse der US-WahlIn Frankfurt gab der Dax am Mittwochvormittag zeitweise bis zu 2,0 Prozent nach. (Quelle: Reuters)

An den Börsen zeigt sich am Tag nach der US-Wahl kein eindeutiges Bild. Besonders Öl kann profitieren. Die Unsicherheit durch den offenen Wahlausgang bleibt aber weiterhin hoch. Alle Infos zu den Reaktionen der Märkte.

Die internationalen Finanzmärkte reagieren wenig eindeutig auf die ersten Ergebnisse der US-Wahl. Zunächst legten die Werte am frühen Mittwochmorgen zu, drehten zeitweise ins Minus, aber holten dann wieder auf.



Der Dax startete zwar mit einem Minus von knapp 2 Prozent in den Handel, zog aber wieder an. Der Preis für Gold, das gemeinhin als Absicherung gegen Krisen gilt, fiel zwischenzeitlich stark, konnte sich aber stabilisieren. Die Ölpreise legten hingegen zu.

Hintergrund für diese Entwicklung dürfte sein, dass viele Investoren eine "Blue Wave", einen klaren Sieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, erwartet hatten, der sich am Mittwochmorgen nicht abzeichnete. Donald Trump reklamierte den Wahlsieg derweil bereits für sich und kündigte an, vor den "Supreme Court" zu ziehen, den Obersten Gerichtshof der USA, um seine Wahl durchzusetzen.



Laut dem Aktienmarktexperten Neil Wilson von Markets.com habe Trump damit eine "Kriegserklärung" abgegeben. "Trump hat die Wahlbetrugskarte gespielt und das hat die Märkte zweifelsohne nervös gemacht, da ein langes Ringen vor Gericht genau das ist, was die Investoren nicht wollen."

Der Handel an den US-Börsen ist noch geschlossen. Dennoch lassen sich anhand von außerbörslich gehandelten Terminkontrakten und Indikationen Trends für die wichtigsten Aktienindizes ablesen.



Die wichtigsten Märkte im Überblick:

Der Future auf den US-Standardwerte-Index S&P 500 legte zuletzt deutlich zu und notierte bei 3.418 Punkten (plus 1,68 Prozent). Terminkontrakte auf den Tech-Aktienindex Nasdaq 100 gewannen vorbörslich stark hinzu, auf 11.657 Punkte (plus 3,47 Prozent). Tech-Werte würden eher von einem Wahlsieg Trumps profitieren, sagte Christian Kahler, Chef-Anlagestratege der DZ Bank, t-online.

legte zuletzt deutlich zu und notierte bei 3.418 Punkten (plus 1,68 Prozent). Terminkontrakte auf den Tech-Aktienindex gewannen vorbörslich stark hinzu, auf 11.657 Punkte (plus 3,47 Prozent). Tech-Werte würden eher von einem Wahlsieg Trumps profitieren, sagte Christian Kahler, Chef-Anlagestratege der DZ Bank, t-online. Der Dax startete mit einem herben Verlust in den Handel. Der deutsche Leitindex rutschte kurz nach Handelsstart auf 11.853 Punkte ab und lag damit fast 300 Punkte unter dem Schlusskurs vom Vortag (minus 1,97 Prozent). Zuletzt zog er aber wieder an und notierte bei 12.196 Punkten.

startete mit einem herben Verlust in den Handel. Der deutsche Leitindex rutschte kurz nach Handelsstart auf 11.853 Punkte ab und lag damit fast 300 Punkte unter dem Schlusskurs vom Vortag (minus 1,97 Prozent). Zuletzt zog er aber wieder an und notierte bei 12.196 Punkten. Die Preise für Rohöl legten stark zu: Ein Barrel (159 Liter) Öl der Sorte WTI notierte am Mittwochmorgen bei 38,56 Dollar (plus 1,07 Prozent). Der Preis für ein Barrel Nordsee-Öl Brent lag bei 40,70 Dollar (plus 1,34 Prozent).

notierte am Mittwochmorgen bei 38,56 Dollar (plus 1,07 Prozent). Der Preis für ein Barrel Nordsee-Öl lag bei 40,70 Dollar (plus 1,34 Prozent). Gold fiel am Morgen zwischenzeitlich stärker, erholte sich zuletzt aber leicht und stabilisierte sich. Am Mittwochmittag kostete eine Feinunze 1.909,71 Dollar (plus 0,02 Prozent).

fiel am Morgen zwischenzeitlich stärker, erholte sich zuletzt aber leicht und stabilisierte sich. Am Mittwochmittag kostete eine Feinunze 1.909,71 Dollar (plus 0,02 Prozent). Der Euro ist angesichts eines ungewissen Wahlausgangs in den USA unter Druck geraten. Bis zum Mittag konnte er seine Verlust aber eindämmen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,17 US-Dollar und damit einen halben Cent weniger als in der Nacht zuvor.

An den Kapitalmärkten dürfte es nun noch eine Weile unruhig bleiben. "Die ganz großen Ausschläge ließen sich an den asiatischen Märkten nicht beobachten", sagte Michael Böhmer, Chefvolkswirt am Prognos-Institut, t-online. Eine gewisse Unsicherheit über den Wahlausgang hätten Investoren und Analysten eingepreist.



"Klar ist aber auch: Die Corona-Krise sorgt bereits für eine große Verunsicherung, weitere braucht es deshalb nicht. Viel kommt jetzt auf den Start der US-Börsen am Mittwoch an."

t-online aktualisiert diesen Artikel fortlaufend, sodass Sie stets auf dem aktuellen Stand bleiben.