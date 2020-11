Börsen im Plus

So reagieren die Finanzmärkte auf die US-Wahl-Hängepartie

Die ersten Ergebnisse der US-Wahl sorgen für Optimismus an den Börsen: Viele Investoren bewerten es positiv, dass sich kein Erdrutschsieg für den Demokraten Joe Biden abzeichnet. Alle Infos zu den Reaktionen der Märkte.

Die internationalen Finanzmärkte reagieren überwiegend positiv auf die ersten Ergebnisse der US-Wahl. Vorbörslich zeichnete sich bei mehreren amerikanischen Aktienindizes ein Plus ab, auch die Ölpreise zogen an. Der Preis für Gold, das gemeinhin als Absicherung gegen Krisen gilt, fiel.







Hintergrund für diese Entwicklung dürfte sein, dass viele Investoren eine "Blue Wave", einen klaren Sieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, erwartet hatten, der sich am frühen Mittwochmorgen nicht abzeichnete. Bei einem Sieg Bidens erwarten Analysten tendenziell höhere Steuern für Unternehmen, Trump hingegen steht für weniger Regulierung und niedrigere Abgaben für Firmen.

Der Handel an den meisten europäischen Börsen setzt erst um 8 Uhr deutscher Zeit ein, der an den US-Börsen ist seit dem Abend geschlossen. Dennoch lassen sich anhand außerbörslich gehandelter Terminkontrakte und Indikationen Trends für die wichtigsten Aktienindizes ablesen.



Die wichtigsten Märkte im Überblick:

Der Future auf den US-Standardwerte-Index S&P 500 notierte bei 3.386 Punkte (plus 0,72 Prozent). Terminkontrakte auf den Tech-Aktienindex Nasdaq 100 sprang vorbörslich auf 11.531 Punkte (plus 2,33 Prozent).

notierte bei 3.386 Punkte (plus 0,72 Prozent). Terminkontrakte auf den Tech-Aktienindex sprang vorbörslich auf 11.531 Punkte (plus 2,33 Prozent). Beim Dax zeichnet sich vor Handelsstart keine eindeutige Richtung ab. Die Indikation des Analysten IG für den deutschen Leitindex notierte bei 12.080 Punkten und damit leicht unter dem Schlusskurs vom Vortag (12.126 Punkte).

zeichnet sich vor Handelsstart keine eindeutige Richtung ab. Die Indikation des Analysten IG für den deutschen Leitindex notierte bei 12.080 Punkten und damit leicht unter dem Schlusskurs vom Vortag (12.126 Punkte). Die Preise für Rohöl ziehen an: Ein Barrel (159 Liter) Öl der Sorte WTI notierte am Mittwochmorgen bei 38,59 Dollar (plus 1,15 Prozent). Der Preis für ein Barrel Nordsee-Öl Brent lag bei 40,66 Dollar (plus 1,25 Prozent).

notierte am Mittwochmorgen bei 38,59 Dollar (plus 1,15 Prozent). Der Preis für ein Barrel Nordsee-Öl lag bei 40,66 Dollar (plus 1,25 Prozent). Gold fiel am Morgen zwischenzeitlich stärker, erholte sich zuletzt aber. Am frühen Mittwochmorgen kostete eine Feinunze 1.897,65 Dollar (minus 0,61 Prozent).

fiel am Morgen zwischenzeitlich stärker, erholte sich zuletzt aber. Am frühen Mittwochmorgen kostete eine Feinunze 1.897,65 Dollar (minus 0,61 Prozent). Der US-Dollars gab nach ersten Gewinnen am Mittwochmorgen etwas nach und notierte zuletzt bei 1,16 Euro (minus 0,63 Prozent).

Für Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der Bank ING, deuten diese Zahlen auf eine "lange Nachspielzeit" hin. "Es kommt nun doch zur nicht ganz unerwarteten Hängepartie, mit möglichen Aufregern, Unruhe und Unsicherheit an den Finanzmärkten", sagte er am Mittwochmorgen der Nachrichtenagentur Reuters.



Gut sei, dass die Analysen über mögliche Folgen von Biden oder Trump noch eine Zeit lang weiterverwendet werden könnten. "Das Negative ist allerdings, dass noch mal deutlich geworden ist, wie geteilt das Land ist."

Ähnlich sieht es Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "An den Finanzmärkten wird man wohl heute ohne große Orientierung in den Handel starten und sich zunächst an den guten Vorgaben der Vortage orientieren", sagte er. Kommt es aber zu einer längeren Hängepartie oder einem knappen Sieg von Joe Biden mit Anfechtungsklagen der Republikaner, wird man darüber wenig erfreut sein." Die gute Stimmung könne jederzeit kippen.

