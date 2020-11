04.11.2020, 07:15 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Dax-Indikation von IG und auch der Eurostoxx-Future haben am Mittwochmorgen an Boden verloren. In der US-Präsidenten-Wahl zeichnet sich ein sehr enges Rennen ab, das möglicherweise erst in einigen Tagen entschieden sein wird. Sowohl der demokratische Herausforderer Joe Biden als auch der republikanische Amtsinhaber Donald Trump gaben sich in Stellungnahmen optimistisch, letztlich als Sieger hervorzugehen.