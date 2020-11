US-WAHL/Markt-Ticker: S&P 500-Future gibt Gewinne ab

04.11.2020, 08:33 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Future für den S&P 500 Index hat seine zwischenzeitlichen Gewinne am frühen Mittwochmorgen abgegeben. Anleger sind angesichts des unklaren Rennens um die US-Präsidentschaft ein wenig verunsichert. Experten hatten zuletzt ein unklares Ergebnis mit einem möglichen rechtlichen Hin und Her zwischen dem Republikaner Donald Trump und dem Demokraten Joe Biden als ungünstigstes Szenario für die Aktienmärkte bezeichnet. In der Nacht hatte der Future auf den breit gefassten US-Index noch deutlich zugelegt. Da hatten die Anleger laut Händlern noch auf eine schnelle Entscheidung gesetzt.