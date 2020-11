US-WAHL/Markt-Ticker: Dax und Eurostoxx rutschen deutlicher ab

04.11.2020, 08:46 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unsicherheit über den Wahlausgang in den USA hat den X-Dax und den Eurostoxx-Future am Mittwochmorgen deutlich belastet. Der Dax wird aktuell mit 11 877 Punkten etwa 1,7 Prozent schwächer erwartet. Die DZ Bank stellte die Anleger auf große Schwankungen ein, da das enge Rennen um das Präsidentenamt erst in einigen Tage oder sogar Wochen feststehen könne. Letzteres zeichnet sich nach der Stellungnahme des amtierenden Republikaners Donald Trump bereits ab, der von "Wahlbetrug" sprach. Trump kündigte am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Weißen Haus an, vor das Oberste US-Gericht zu ziehen, um eine weitere Auszählung der Stimmen zu stoppen.