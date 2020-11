04.11.2020, 09:18 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Chartexperten von Index-Radar sehen aktuell in "Zurückhaltung die sicherste Strategie". "Eine neue, anhaltende Tendenz dürfte sich erst ausbilden, wenn der nächste Präsident in den USA zweifelsfrei feststeht", erklärte Experte Andreas Büchler in seinem Morgenkommentar am Mittwoch. Im Dax hält er einen Rückschlag in Richtung 11 450 Punkte, wo in den Vortagen ein kleiner Boden ausgebildet worden sei, jederzeit für möglich.