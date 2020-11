Kurs stark gestiegen

Amazon-Chef Bezos verkauft Aktien für mehr als drei Milliarden

05.11.2020, 13:18 Uhr | dpa, t-online

Beim Chef des Onlinehändlers Amazon, Jeff Bezos, klingeln die Kassen: Der Milliardär und Gründer des Unternehmens verkaufte Amazon-Anteile für mehr als drei Milliarden US-Dollar.

Amazon-Chef Jeff Bezos hat in dieser Woche Aktien seines Unternehmens im Wert von mehr als 3,0 Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro) verkauft. Das ging am Mittwoch (Ortszeit) aus Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Bezos hat in diesem Jahr SEC-Daten zufolge bereits Amazon-Anteile im Wert von über 10,2 Milliarden Dollar (8,7 Milliarden Euro) zu Geld gemacht.

Der 56-jährige Starunternehmer gründete Amazon 1994 und ist bis heute größter Einzelaktionär des weltgrößten Internethändlers. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 190 Milliarden Dollar ist Bezos laut "Forbes" und "Bloomberg Billionaires" der reichste Mensch der Welt.

Amazon hatte zuletzt einen Börsenwert von 1,6 Billionen Dollar. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um über 75 Prozent gestiegen. Die Aktien zogen angesichts eines möglichen Wahlsieges von Donald Trump am Mittwoch stark an.