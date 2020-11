Trotz offener US-Wahl

Dax weiter stark – Anleger bleiben erstaunlich entspannt

05.11.2020, 11:25 Uhr | rtr, dpa

Der Ausgang der US-Wahl ist zwar noch unklar, den Finanzmärkten scheint das aber kaum etwas anzuhaben. Sowohl der Dax als auch die US-Aktienmärkte reagierten mit Zuwächsen.

Die Hoffnung auf einen Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl lässt bei Anlegern Kauflaune aufkommen. Der Dax hat am Donnerstag klar zugelegt.



Im frühen Handel rückte der deutsche Leitindex um weitere 1,01 Prozent auf 12.448,97 Punkte vor. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte gewann 1,10 Prozent auf 27.541,92 Punkte. Der Eurostoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbuchte ebenfalls ein Plus von mehr als einem Prozent.

In den USA ist zwar immer noch nicht klar, wer neuer Präsident wird, die Ergebnisse aus mehreren Bundesstaaten stehen noch aus. Doch die Chancen für den Demokraten Joe Biden stehen nun sehr gut. Am Markt herrscht inzwischen Gelassenheit.

Börsen gehen überraschend entspannt mit US-Wahl um

"Je länger die Auszählung dauert, desto mehr schlägt das Pendel auf die Seite von Joe Biden", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. Bislang seien die Börsen mit der unklaren Situation erstaunlich entspannt umgegangen. "Möglicherweise gibt es eine gewisse Erleichterung darüber, dass es bis jetzt zu keinen größeren Unruhen auf den Straßen gekommen ist."

Auch die US-Aktienmärkte setzten ihren Erholungskurs fort. Der Dow Jones Industrial stieg am Mittwoch im frühen Handel über die Marke von 28.000 Punkte. Im späten Geschäft bröckelte er jedoch merklich ab und schloss mit einem Plus von 1,34 Prozent bei 27.847,66 Punkten. Damit summiert sich das Dow-Plus in dieser Woche nun auf rund 5 Prozent, womit der Leitindex seinen 6,5-prozentigen Verlust aus der Vorwoche bereits größtenteils wettmachte.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Mittwoch 2,20 Prozent auf 3.443,44 Punkte. Der Nasdaq 100 profitierte von klaren Kursaufschlägen einiger Technologie-Schwergewichte und rückte um 4,41 Prozent auf 11.777,02 Zähler vor.

US-Notenbank Fed entscheidet über weitere Geldpolitik

Die Nachlese der US-Präsidentschaftswahl wird Börsianer noch eine ganze Weile beschäftigen, zumal Amtsinhaber Donald Trump bereits gedroht hat, das Oberste Gericht einzuschalten. Vorübergehend richten Investoren ihre Aufmerksamkeit aber auf die Beratungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ) über ihre weitere Geldpolitik entscheidet.

Mit Kursänderungen rechnen Experten zunächst allerdings nicht. "Wir gehen davon aus, dass die Fed abwartet", heißt es im Ausblick von Ökonom Michael Pearce von der Analysefirma Capital Economics. Die Notenbank hat ihre Linie im Zuge der Corona-Krise bereits stark gelockert und zuletzt signalisiert, dass die Zinsen auf absehbare Zeit nahe Null bleiben.