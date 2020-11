Sieg Bidens erwartet

US-Wahl: Börsen ziehen kräftig an – Dax deutlich im Plus

05.11.2020, 16:35 Uhr | rtr, dpa, t-online

Der Ausgang der US-Wahl ist zwar noch unklar, es sieht jedoch nach einem Sieg Bidens aus. Eine Mehrheit im Senat haben die Demokraten in jedem Fall aber nicht erreicht. Die Märkte reagierten positiv.

Die Hoffnung auf einen Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl lässt bei Anlegern Kauflaune aufkommen. Der Dax hat am Donnerstag klar zugelegt.



Am Nachmittag rückte der deutsche Leitindex um mehr als 2 Prozent auf fast 12.600 Punkte vor. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte gewann 1 Prozent auf 27.520 Punkte dazu.

US-Börsen legen kräftig zu

Auch die US-Aktienmärkte könnten ihren Erholungskurs vom Vortag fortsetzen. Der Dow Jones Industrial stieg am Donnerstag kurz nach Handelsstart um 2,29 Prozent auf 28.484 Punkte. Einen Tag zuvor hatte der Standardwerteindex bereits mit einem Plus von 1,34 Prozent bei 27.847,66 Punkten geschlossen.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 2,2 Prozent auf mehr als 3.500 Punkte. Auch der Tech-Index Nasdaq 100 gewann kräftig hinzu (plus 2,2 Prozent). Beide Indizes schlossen am Mittwoch deutlich im Plus; der Nasdaq 100 rückte gar um 4,41 Prozent auf 11.777,02 Zähler vor.

"Die Märkte bevorzugen eine gespaltene Regierung", sagte Anlagestratege Brian Levitt vom Vermögensverwalter Invesco. Dies dämpfe die Sorgen vor Steuererhöhungen, umfangreichen Investitionen in erneuerbare Energien oder Änderungen an der Krankenversicherung.

Joe Biden, dem Herausforderer von US-Präsident Donald Trump, fehlen im Wahlgremium nur noch wenige Stimmen für einen Einzug ins Weiße Haus. Seine Demokraten verfehlten jedoch ihr Ziel, neben dem Repräsentantenhaus auch im Senat die Mehrheit zu erringen.

US-Notenbank Fed entscheidet über weitere Geldpolitik

Die Nachlese der US-Präsidentschaftswahl wird Börsianer noch eine ganze Weile beschäftigen, zumal Amtsinhaber Donald Trump bereits gedroht hat, das Oberste Gericht einzuschalten. Vorübergehend richten Investoren ihre Aufmerksamkeit aber auf die Beratungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ) über ihre weitere Geldpolitik entscheidet.

Mit Kursänderungen rechnen Experten zunächst allerdings nicht. "Wir gehen davon aus, dass die Fed abwartet", heißt es im Ausblick von Ökonom Michael Pearce von der Analysefirma Capital Economics. Die Notenbank hat ihre Linie im Zuge der Corona-Krise bereits stark gelockert und zuletzt signalisiert, dass die Zinsen auf absehbare Zeit nahe Null bleiben.