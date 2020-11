dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursverluste erwartet

10.11.2020, 07:28 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE ERWARTET - Nach dem spektakulären Wochenauftakt mit hohem Kursgewinn dürfte der Dax am Dienstag zunächst etwas zurückfallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,31 Prozent schwächer bei 12 924 Punkten. Am Vortag hatte der US-Wahlsieg von Joe Biden sowie der mögliche Durchbruch bei einem Corona-Impfstoff den Dax zeitweise bis auf fast 13 300 Punkte nach oben katapultiert. In New York feierten die Anleger neue Rekorde. Der Dow Jones Industrial kletterte bis nahe an die 30 000-Punkte-Marke heran, gab zum Schluss aber einen Teil seiner Gewinne wieder ab.

USA: - DOW AUF REKORD - Der Sieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen und ein möglicher Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus hat den US-Börsen zum Wochenbeginn neue Rekorde beschert. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 schnellten am Montag bereits in den ersten Handelsminuten auf Höchststände. Aktien, die unter der Corona-Pandemie besonders gelitten hatten, erlebten Kursfeuerwerke. Zur Schlussglocke stand für den Dow Jones Industrial ein Gewinn von 2,95 Prozent auf 29 157,97 Punkte zu Buche.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND FESTER - Die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff hat an den Börsen Asiens am Dienstag nicht für Euphorie gesorgt. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,38 Prozent nach oben. Der chinesische CSI 300 sank zuletzt hingegen leicht um 0,63 Prozent. Auch an den US-Börsen waren die zum Teil sehr kräftigen Kursgewinne am Montag im Verlauf etwas abgeschmolzen.

DAX 13095,97 +4,94%

XDAX 13006,75 +4,09%

EuroSTOXX 50 3407,91 +6,36%

Stoxx50 3021,42 +4,17%

DJIA 29157,97 +2,95%

S&P 500 3550,50 +1,17%

NASDAQ 100 11830,385 -2,16%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,59 +0,04%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,18317 +0,17%

USD/Yen 104,9780 -0,37%

Euro/Yen 124,1961 -0,23%°

ROHÖL:

Brent 41,96 -0,44 USD

WTI 39,75 -0,54 USD°