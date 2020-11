Aktien New York: Anleger streichen nach Kurs-Rally im November Gewinne ein

12.11.2020, 19:51 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem bislang überaus starken Börsenmonat November haben sich die Anleger am Donnerstag für Gewinnmitnahmen entschieden. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte zuletzt 1,13 Prozent auf 29 065 Punkte ein. Vorübergehend rutschte er unter die Marke von 29 000 Zählern. Es fehlten laut Marktteilnehmern neue positive Impulse, um die jüngste Kurs-Rally fortzusetzen.

Seit Anfang des Monats hatte der Dow in der Spitze um fast 13 Prozent zugelegt. Den Sprung über die Hürde von 30 000 Punkten hatte er am Montag nur haarscharf verpasst. Der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen, mehr aber noch die Aussicht auf einen Impfstoff gegen Covid-19 hatten die Kurse beflügelt.

Der marktbreite S&P 500 gab um 1,05 Prozent auf 3535 Punkte nach. Auch der technologielastige Nasdaq 100 , der sich lange Zeit in grünem Terrain gehalten hatte, drehte schließlich ins Minus. Das betrug zuletzt 0,46 Prozent auf 11 839 Zähler.

Im Fokus bleiben zum einen die Nachwehen der US-Wahlen. Trotz des Widerstands von Amtsinhaber Donald Trump treibt der gewählte US-Präsident Joe Biden die Zusammensetzung seiner Regierungsmannschaft voran. Beglaubigte Endergebnisse der Wahl aus allen Bundesstaaten soll es aber erst zum 8. Dezember geben, knapp eine Woche bevor die Wahlleute ihre Stimmen für den nächsten Präsidenten abgeben. Das Ergebnis der Abstimmung wird erst am 6. Januar im Kongress bekanntgegeben - erst dann herrscht absolute Rechtssicherheit.

Mit Argusaugen beobachten Anleger zum anderen die Nachrichtenlage rund um das Thema Corona-Impfstoff. Dies sorgt unverändert für heftige Kursausschläge: So schnellten die an der Nasdaq gelisteten Papiere von Curevac um gut 11 Prozent nach oben. Der von den Tübingern erforschte potenzielle Impfstoff gegen Corona ist auch bei einer Temperatur von plus fünf Grad mindestens drei Monate lang haltbar, hatte das Biopharmazeutika-Unternehmen mitgeteilt.

Aktien von Fossil schnellten um mehr als 27 Prozent in die Höhe. Der Hersteller von Mode-Accessoires wie Uhren, Schmuck und Handtaschen hatte nicht zuletzt dank guter Verkäufe in China überraschend starke Quartalszahlen präsentiert.